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Глава Єврокомісії прибула в Париж на переговори з Макроном та Сі

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Новини — Понеділок, 6 травня 2024, 12:05 — Христина Бондарєва

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лянєн повідомила про своє прибуття в Париж для участі у тристоронній зустрічі з президентами Франції та Китаю.

Про це вона розповіла у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн повідомила, що лідери обговорять кілька ключових питань, які становлять життєвий інтерес для ЄС.

"Агресія Росії проти України, ширша геополітична ситуація та те, як відновити баланс наших торгово-економічних відносин", – перерахувала глава Єврокомісії головні теми переговорів. 

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Франції вдень 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами.

Сі Цзіньпін здійснить державні візити до Франції, Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

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Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія Китай Макрон
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