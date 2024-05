Глава Єврокомісії прибула в Париж на переговори з Макроном та Сі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лянєн повідомила про своє прибуття в Париж для участі у тристоронній зустрічі з президентами Франції та Китаю.

Про це вона розповіла у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн повідомила, що лідери обговорять кілька ключових питань, які становлять життєвий інтерес для ЄС.

"Агресія Росії проти України, ширша геополітична ситуація та те, як відновити баланс наших торгово-економічних відносин", – перерахувала глава Єврокомісії головні теми переговорів.

Реклама:

In Paris for the trilateral meeting with Presidents @EmmanuelMacron and Xi Jinping.



We will discuss several key issues of vital interest to the EU, including:



Russia's aggression against Ukraine, the broader geopolitical situation, and how to rebalance our trade and economic… pic.twitter.com/DKp8O8xoMO