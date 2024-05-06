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Глава Еврокомиссии прибыла в Париж на переговоры с Макроном и Си

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Новости — Понедельник, 6 мая 2024, 12:05 — Кристина Бондарева

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лянен сообщила о своем прибытии в Париж для участия в трехсторонней встрече с президентами Франции и Китая.

Об этом она рассказала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляен сообщила, что лидеры обсудят несколько ключевых вопросов, представляющих жизненный интерес для ЕС.

"Агрессия России против Украины, более широкая геополитическая ситуация и то, как восстановить баланс наших торгово-экономических отношений", – перечислила глава Еврокомиссии главные темы переговоров.

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Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл во Францию днем 5 мая, начав свое многодневное турне по европейским странам.

Си Цзиньпин совершит государственные визиты во Францию, Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.

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Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Китай Макрон
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