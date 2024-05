Глава Еврокомиссии прибыла в Париж на переговоры с Макроном и Си

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Лянен сообщила о своем прибытии в Париж для участия в трехсторонней встрече с президентами Франции и Китая.

Об этом она рассказала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляен сообщила, что лидеры обсудят несколько ключевых вопросов, представляющих жизненный интерес для ЕС.

"Агрессия России против Украины, более широкая геополитическая ситуация и то, как восстановить баланс наших торгово-экономических отношений", – перечислила глава Еврокомиссии главные темы переговоров.

