Как в ЕС хотят изменить “транспортный безвиз” и что это означает для украинских перевозчиков

Европейский Союз хочет продлить "транспортный безвиз" с Украиной – позволить и в дальнейшем выполнять двусторонние грузовые перевозки без разрешений. Но, сделать это Соглашение более эффективным для всех сторон.

Для того чтобы предупредить дисбаланс на рынке перевозок Украина-ЕС, Еврокомиссия предлагает рассмотреть изменения в Соглашение. Соответствующие предложения к обсуждению уже поступили Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Подробно о том, какие изменения предлагают и как к ним относится Украина, читайте в колонке заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача Продление "транспортного безвиза": какие условия предлагает Еврокомиссия и что отстаивает Украина. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что осенью прошлого года именно это Соглашение, по утверждениям польских перевозчиков, стало ключевой причиной блокирования границы с Украиной. По их словам, Соглашение вызвало дисбаланс на рынке двусторонних перевозок.

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Сергей Деркач отмечает, что в Украине с выводами польских перевозчиков не согласны, что "подтверждают цифры".

"Важно, что Соглашение положительно повлияло не только на украинский рынок, в частности, импорт со стороны стран ЕС автомобильным транспортом в Украину вырос на треть", – пишет заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Итак, Еврокомиссия предлагает сделать Соглашение более эффективным.

По словам автора колонки, ключевой победой является его продление не на год, а на полтора года. Это должно обеспечить прогнозируемость и предсказуемость на рынке автомобильных перевозок.

"В рамках изменений в Соглашение и для его эффективной реализации предлагается создать специальную рабочую группу. Она должна состоять из 16 членов, восемь со стороны Евросоюза и восемь со стороны Украины", – добавляет Сергей Деркач.

А еще, как отмечает заместитель министра, Еврокомиссия предлагает обязать всех водителей, не только украинских, иметь при себе лицензию на перевозку.

По его словам, европейские коллеги предлагают создать систему обмена информацией между компетентными органами.

Кроме этого, еще одним предложением, которое вполне легко выполнить, уверен автор колонки, является специальная маркировка грузовиков – как украинских, так и стран-членов ЕС. То есть речь идет об отметках для транспорта, выполняющего перевозки в соответствии с Соглашением.

Заместитель министра отмечает, что есть также предложения, которые требуют уточнения.

Например, предлагается грузовикам, выезжающим пустыми из Украины, иметь документы на тот товар, за которым они едут.

"Соглашение о либерализации также предлагается дополнить нормой по информированию сторон Соглашения о перевозчиках, которые системно нарушают правила. Речь идет о значительных нарушениях правил дорожного движения, каботаж, подделку документов. Здесь же Еврокомиссия предлагает создать каждой стороне механизм санкций к таким перевозчикам", – пишет автор колонки.

Но, больше всего вопросов с точки зрения реализации и прозрачности, по словам заместителя министра, вызывает возможность по решению одной стороны, в данном случае ЕС, приостанавливать на три месяца действие Соглашения полностью или частично в отдельных географических зонах, например одной или нескольких государствах, в случае возникновения значительного дисбаланса на рынке двусторонних перевозок.

По мнению министерства, как непосредственно предложенная норма, так и определение "серьезной угрозы рынку" нуждаются в детализации.

"И это то, на чем мы будем настаивать", – отмечает замминистра.

Хорошей новостью является то, что даже на реализацию соответствующего пункта требуется решение Совместного комитета Соглашения. То есть его должны поддержать большинство стран ЕС.

Более подробно о предложенных изменениях – в колонке Сергея Деркача Продление "транспортного безвиза": какие условия предлагает Еврокомиссия и что отстаивает Украина.