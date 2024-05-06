В ЕС подтвердили, что готовят предложения по ограничению импорта российского СПГ

В Евросоюзе подтвердили, что готовят новый пакет санкций против России, который среди прочего предусматривает предложение по ограничению импорта российского сжиженного газа (СПГ).

Об этом во время брифинга в Киеве заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Она рассказала, что указанное предложение предусматривает ограничение "доступа российского СПГ к нашей собственной газовой инфраструктуре".

Еврокомиссар напомнила, что страны ЕС постепенно уменьшали объемы импорта российских энергоресурсов: если в 2021 году Европа потребила 155 миллиардов кубометров газа, то в прошлом году европейские компании получили 40 миллиардов кубометров природного газа и сжиженного газа из России.

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Сейчас Европа все еще получает российский газ через Турцию и Украину, однако Симсон указала, что страны ЕС должны найти альтернативные пути поставки, которые обеспечат газом страны, не имеющие выхода к морю, в частности, Словакию и Австрию.

"У нас нет санкций для ограничения сжиженного природного газа, но министры энергетики приняли решение и предложили инструмент для ограничения доступа российского сжиженного природного газа к нашим энергетическим терминалам", – рассказала еврокомиссар.

Она добавила, что он предусматривает правительствам страны ЕС вводить ограничения для российских судов, которые доставляют СПГ в Европу.

СМИ ранее сообщили, что Еврокомиссия направила в страны ЕС проект предложения 14-го пакета санкций против России, который содержит, среди прочего, ограничения на импорт СПГ из России, хотя полное эмбарго не планируется.

В апреле вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что ЕС начал работу над следующим, четырнадцатым пакетом санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Предыдущий, 13-й пакет ограничительных мер против России, Совет ЕС одобрил 23 февраля, ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.