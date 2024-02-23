ЄС затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії і розкрив їх деталі

23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Раді ЄС.

"Сьогодні ми продовжуємо посилювати обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного сектору, націлені на подальші суб'єкти в третіх країнах, які постачають обладнання, а також на тих, хто несе відповідальність за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Ми залишаємося єдиними у нашій рішучості зламати російську військову машину і допомогти Україні перемогти у її законній боротьбі за самооборону і відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет", – заявив Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Рада ЄС вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові списки спрямовані насамперед на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб, включаючи тих, хто причетний до постачання зброї з КНДР до Росії, а також представників судової влади, місцевих політиків та осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

Рада ЄС також додала 27 нових суб'єктів до списку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії в її загарбницькій війні проти України.

На них поширюватимуться більш жорсткі експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді та Туреччині) і були залучені до обходу торговельних обмежень, інші є російськими підприємствами, що займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронних компонентів для російського військово-промислового комплексу.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони і безпеки. У список додали компоненти для розробки і виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Нарешті, ЄС запровадив додаткові обмеження на експорт товарів, які, зокрема, сприяють посиленню російського промислового потенціалу, таких як електричні трансформатори.

Нагадаємо, Велика Британія у четвер, 22 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення, оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати запровадять санкції проти понад 500 цілей у п'ятницю в рамках заходів, приурочених до другої річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.