У Литві почалося завчасне голосування на президентських виборах

У Литві почався період завчасного голосування на президентських виборах, основний день яких – неділя 12 травня.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Виборчі дільниці відкрилися для завчасного голосування з 7 години ранку вівторка 7 травня.

У Вільнюсі для завчасного голосування працюють 5 дільниць, у тому числі на центральній площі Лукішкес. Там черга з кількох десятків охочих зібралася ще до відкриття дільниці.

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Як пояснюють деякі виборці, з якими спілкувались журналісти, вони вирішили голосувати завчасно, аби мати повністю вільний день у неділю.

На президентських виборах у Литві будуть змагатися вісім кандидатів, у тому числі чинний президент Гітанас Науседа і прем’єрка Інгріда Шимоніте. Соцопитування прогнозують першість Науседі, хоча останнім часом його підтримка знизилася.

У квітні опитування у Литві показало рекордно низький рівень підтримки чинної прем’єрки Інгріди Шимоніте і міністра закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса.