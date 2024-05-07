В Литве началось заблаговременное голосование на президентских выборах
В Литве начался период заблаговременного голосования на президентских выборах, основной день которых – воскресенье 12 мая.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
Избирательные участки открылись для голосования с 7 часов утра вторника 7 мая.
В Вильнюсе для заблаговременного голосования работают 5 участков, в том числе на центральной площади Лукишкес. Там очередь из нескольких десятков желающих собралась еще до открытия участка.
Как объясняют некоторые избиратели, с которыми общались журналисты, они решили голосовать заранее, чтобы иметь полностью свободный день в воскресенье.
На президентских выборах в Литве будут соревноваться восемь кандидатов, в том числе действующий президент Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните. Соцопросы прогнозируют первенство Науседе, хотя в последнее время его поддержка снизилась.
В апреле опрос в Литве показал показал рекордно низкий уровень поддержки действующего премьера Ингриды Шимоните и министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.