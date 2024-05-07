В Литве началось заблаговременное голосование на президентских выборах

В Литве начался период заблаговременного голосования на президентских выборах, основной день которых – воскресенье 12 мая.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Избирательные участки открылись для голосования с 7 часов утра вторника 7 мая.

В Вильнюсе для заблаговременного голосования работают 5 участков, в том числе на центральной площади Лукишкес. Там очередь из нескольких десятков желающих собралась еще до открытия участка.

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Как объясняют некоторые избиратели, с которыми общались журналисты, они решили голосовать заранее, чтобы иметь полностью свободный день в воскресенье.

На президентских выборах в Литве будут соревноваться восемь кандидатов, в том числе действующий президент Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните. Соцопросы прогнозируют первенство Науседе, хотя в последнее время его поддержка снизилась.

В апреле опрос в Литве показал показал рекордно низкий уровень поддержки действующего премьера Ингриды Шимоните и министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.