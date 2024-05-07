Санду заперечує, що Україна нібито пропонувала "закрити питання" з Придністров'ям

Президентка Молдови Мая Санду заперечила чутки про те, що від Києва буцімто надходила пропозиція допомогти вирішити питання з невизнаним Придністров’ям силовим шляхом.

Як пише "Європейська правда", про це Санду сказала в інтерв’ю російському блогеру Юрію Дудю.

Інтерв’юер запитав її, чи справді під час повномасштабної війни від України надходили пропозиції допомогти Кишиневу "закрити питання" з Придністров’ям, де досі перебуває невелика кількість російських військ.

"Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв – те, що ми читали, що деякі люди говорили у засобах масової інформації… Але офіційно – кажу з повною відповідальністю – таких пропозицій не було. І неофіційно теж. Від офіційних осіб не було такої пропозиції", – відповіла Мая Санду.

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"Ми завжди казали і будемо казати, що для нас (прийнятне – Ред.) вирішення придністровського конфлікту лише мирним шляхом. Військовим шляхом – ми не погодимося на це", – додала президентка Молдови.

Раніше Санду казала, що сподівається на "геополітичну можливість" вирішити конфлікт у Придністров’ї.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статтях "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я",

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