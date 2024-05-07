Санду отрицает, что Украина якобы предлагала "закрыть вопрос" с Приднестровьем

Президент Молдовы Майя Санду отрицает слухи о том, что от Киева якобы поступало предложение помочь решить вопрос с непризнанным Приднестровьем силовым путем.

Как пишет "Европейская правда", об этом Санду сказала в интервью российскому блогеру Юрию Дудю.

Интервьюер спросил ее, действительно ли во время полномасштабной войны от Украины поступали предложения помочь Кишиневу "закрыть вопрос" с Приднестровьем, где до сих пор находится небольшое количество российских "миротворцев".

"Никогда не было никаких таких официальных заявлений – то, что мы читали, что некоторые люди говорили в средствах массовой информации... Но официально – говорю с полной ответственностью – таких предложений не было. И неофициально тоже. От официальных лиц не было такого предложения", – ответила Майя Санду.

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"Мы всегда говорили и будем говорить, что для нас (приемлемо – Ред.) решение приднестровского конфликта только мирным путем. Военным путем – мы не согласимся на это", – добавила президент Молдовы.

Ранее Санду говорила, что надеется на "геополитическую возможность" решить конфликт в Приднестровье.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статьях "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".

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