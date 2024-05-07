Литва посилила контроль, щоб запобігти нелегальному імпорту овочів з Росії

Міністерство сільського господарства Литви заявило у вівторок, що посилює контроль над імпортними овочами, щоб запобігти їх незаконному імпорту з Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву відомства.

За даними міністерства, це роблять у відповідь на заяви овочівників країни про те, що огірки та помідори, вирощені в Росії, контрабандою ввозяться до Литви через Білорусь і Польщу з підробленими документами про походження.

"Ми чули звинувачення, що в Литву намагаються ввезти російські овочі, як нібито вирощені в Європейському Союзі. Тому ми посилили перевірку наданої споживачам інформації про країну походження свіжих фруктів і овочів. Ми проводимо лабораторні дослідження, щоб перевірити безпечність цих продуктів", – сказала голова Держпродспоживслужби Аудроне Мікалаускене.

Реклама:

У міністерстві кажуть, що проводять лабораторні дослідження продукції, що ввозиться в країну.

Литва також має намір залучити австрійську лабораторію до визначення походження фруктів і овочів.

Віцеміністр сільського господарства Вітеніс Томкус каже, що загальноєвропейські заходи були б найефективнішим способом обмеження імпорту з Росії.

"Коли товари потрапляють на єдиний ринок ЄС, контролювати їх переміщення стає набагато складніше. Тому ми повинні прагнути обмежити вхід цих товарів", – сказав Томкус.

У березні Литва разом з Латвією, Естонією, Польщею та Чехією закликали Єврокомісію розглянути питання про обмеження імпорту продуктів харчування російського та білоруського походження.

Європейська комісія наразі тільки оголосила про мита на деякі види російського та білоруського сільськогосподарського імпорту.