Єврокомісія представила підвищені мита на зернові з РФ та Білорусі

Єврокомісія у п’ятницю висунула офіційну пропозицію підвищити тарифи на імпорт до ЄС зернових і олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі.

Про це комісія повідомила на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Майже у всіх випадках тарифи на російський та білоруський експорт до ЄС зростуть до 95 євро за тонну, йдеться у пропозиції. Комісія наголосила: хоча ці тарифи є достатньо високими, щоб на практиці придушити імпорт визначених агропродуктів до ЄС, вони не вплинуть на експорт до третіх країн.

Рішення покликане запобігти дестабілізації ринку ЄС через будь-яке майбутнє значне перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС. Фермерська спільнота ЄС раніше висловила занепокоєння щодо цього ризику.

Запроваджені тарифи необхідні для боротьби з російським експортом незаконно привласненого зерна з території України, частина якого незаконно експортується на ринок ЄС, навмисно маркуючись як "російське", зазначила комісія.

"Запропоновані сьогодні тарифи гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим", – запевнили у ЄК.

Також тарифи повинні не дозволити Росії використовувати доходи від експорту зернових продуктів до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України.

Підвищені тарифи також стосуватимуться Білорусі з огляду на тісні політичні та економічні зв'язки цієї країни з Росією.

Транзит зернових, олійних культур та продуктів їх переробки з Росії та Білорусі до третіх країн не підпадає під пропозицію. Так ЄС хоче залишитись "відданим справі сприяння продовольчій безпеці в усьому світі".

Тепер цю пропозицію розгляне Рада Європейського Союзу і після ухвалення Радою тарифи одразу почнуть застосовувати.

Під час саміту лідерів ЄС 21 березня президент України Володимир Зеленський закликав вжити заходів проти російського зерна. Він назвав "нечесним", що у Європу везуть російську продовольчу продукцію у той час, як українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію.

Напередодні міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу.