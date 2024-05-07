Нідерланди розгорнуть систему Patriot в Литві у липні
Нідерланди пообіцяли розгорнути систему протиповітряної оборони Patriot в Литві у липні.
Про це під час візиту до Вільнюса заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, яку цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".
Вона уточнила, що система Patriot буде розгорнута в Литві 6-23 липня.
Під час візиту до Вільнюса Оллонгрен провела зустріч зі своїм литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом.
Міністри обговорили двостороннє співробітництво у сфері оборони, майбутні навчання, під час яких Нідерланди розмістять у Литві систему ППО великої дальності Patriot.
Нагадаємо, наприкінці березня Нідерланди ухвалили рішення цього літа на кілька тижнів розмістити в Литві систему Patriot.
Також нещодавно стало відомо, що військовий контингент Нідерландів продовжить розгортання в Литві ще на два роки.