Нідерланди продовжили військову присутність у Литві в межах зусиль НАТО

Військовий контингент Нідерландів продовжить розгортання в Литві ще на два роки, до кінця 2026-го, в межах зусиль Північноатлантичного Альянсу зі зміцнення свого східного флангу та стримування Росії.

Про це йдеться в повідомленні нідерландського Міноборони від 6 травня, яке цитує "Європейська правда".

У межах так званої посиленої передової присутності НАТО (EFP) на території Литви може розгортатись до 350 нідерландських військовослужбовців. Наразі їхня кількість коливається в межах 270-300.

"Це важливий сигнал для наших союзників і Росії. Наші військові роблять тут вирішальний внесок у стримування і оборону. Разом ми забезпечуємо безпеку Європи", – прокоментувала голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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Нідерланди беруть участь в місії EFP з 2017 року та продовжували присутність у Литві у 2021-му. "Зараз це відбувається знову, оскільки російська загроза ще більше зросла", – зазначає оборонне відомство країни.

Окрім Нідерландів, свій внесок у місію також роблять Німеччина, Бельгія, Норвегія і Чехія. Крім того, Нідерланди обговорюють з Німеччиною можливість участі в постійній німецькій бригаді в Литві.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Понад 20 солдатів оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напружена геополітична обстановка в регіоні вимагає якнайшвидшого розміщення німецької бригади в країні.