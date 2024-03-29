Нідерланди влітку розгорнуть системи Patriot у Литві

Цього літа Нідерланди розгорнуть у Литві системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви, пише "Європейська правда".

Системи перебуватимуть у Литві кілька тижнів для навчань.

"В рамках ротаційної моделі протиповітряної оборони НАТО Нідерланди організують у Литві навчання, які будуть особливо важливими для зміцнення спільної протиповітряної оборони на східному фланзі Альянсу", – йдеться у повідомленні.

Литовське Міноборони подякувало своїм колегам з Нідерландів за це рішення.

Як відомо, у неділю на півдні Литви почалися тижневі командні навчання армійської бригади Gelezinis Vilkas – "Залізний вовк".

Минулого тижня у Литві провели навчання для служб надзвичайних ситуацій за сценарієм реагування на витік радіації з білоруської АЕС. Схожі навчання проводили і в попередньому році.