Нидерланды развернут систему Patriot в Литве в июле

Нидерланды пообещали развернуть систему противовоздушной обороны Patriot в Литве в июле.

Об этом во время визита в Вильнюс заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которую цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Она уточнила, что система Patriot будет развернута в Литве 6-23 июля.

Во время визита в Вильнюс Оллонгрен провела встречу со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

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Министры обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, предстоящие учения, во время которых Нидерланды разместят в Литве систему ПВО большой дальности Patriot.

Напомним, в конце марта Нидерланды приняли решение этим летом на несколько недель разместить в Литве систему Patriot.

Также недавно стало известно, что военный контингент Нидерландов продолжит развертывание в Литве еще на два года.