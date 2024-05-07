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Нидерланды развернут систему Patriot в Литве в июле

Новости — Вторник, 7 мая 2024, 16:20 — Ирина Кутелева

Нидерланды пообещали развернуть систему противовоздушной обороны Patriot  в Литве в июле.

Об этом во время визита в Вильнюс заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которую цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Она уточнила, что система Patriot будет развернута в Литве 6-23 июля.

Во время визита в Вильнюс Оллонгрен провела встречу со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

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Министры обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, предстоящие учения, во время которых Нидерланды разместят в Литве систему ПВО большой дальности Patriot.

Напомним, в конце марта Нидерланды приняли решение этим летом на несколько недель разместить в Литве систему Patriot.

Также недавно стало известно, что военный контингент Нидерландов продолжит развертывание в Литве еще на два года.

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Литва Нидерланды
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