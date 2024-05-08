Нідерланди відправлять в Естонію винищувачі F-35

Нідерланди відправлять до Естонії винищувачі-невидимки п'ятого покоління F-35 для виконання місії із забезпечення повітряної безпеки.

Про це йшлося на зустрічі міністрів оборони обох країн у Таллінні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що винищувачі відправлять до Естонії після реконструкції злітно-посадкової смуги авіабази Емарі.

"Нідерланди – перша країна, яка після реконструкції авіабази Емарі знову забезпечуватиме повітряну безпеку регіону. Місія здійснюватиметься з використанням найсучасніших винищувачів-невидимок", – заявив після зустрічі з Оллонгрен очільник естонського Міноборони Ханно Певкур.

Реклама:

Крім того, на зустрічі міністри обговорили допомогу Україні.

"Як і Естонія, Нідерланди надали Україні значний обсяг військової допомоги і показали, що наші цінності і загальне розуміння необхідності зміцнення безпеки схожі", – сказав Певкур.

Нагадаємо, під час візиту до Вільнюса Оллонгрен оголосила, що військовий контингент Нідерландів продовжить розгортання в Литві ще на два роки.

Також вона повідомила, що Нідерланди розгорнуть систему протиповітряної оборони Patriot в Литві у липні.