Нидерланды отправят в Эстонию истребители F-35

Нидерланды отправят в Эстонию истребители-невидимки пятого поколения F-35 для выполнения миссии по обеспечению воздушной безопасности.

Об этом шла речь на встрече министров обороны обеих стран в Таллинне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила, что истребители отправят в Эстонию после реконструкции взлетно-посадочной полосы авиабазы Эмари.

"Нидерланды – первая страна, которая после реконструкции авиабазы Эмари снова будет обеспечивать воздушную безопасность региона. Миссия будет осуществляться с использованием самых современных истребителей-невидимок", – заявил после встречи с Оллонгрен глава эстонского Минобороны Ханно Певкур.

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Кроме того, на встрече министры обсудили помощь Украине.

"Как и Эстония, Нидерланды предоставили Украине значительный объем военной помощи и показали, что наши ценности и общее понимание необходимости укрепления безопасности похожи", – сказал Певкур.

Напомним, во время визита в Вильнюс Оллонгрен объявила, что военный контингент Нидерландов продолжит развертывание в Литве еще на два года.

Также она сообщила, что Нидерланды развернут систему противовоздушной обороны Patriot в Литве в июле.