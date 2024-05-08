Литва не пустила наблюдателей ОБСЕ на выборы из-за присутствия россиян и белорусов

На выборах президента Литвы, которые состоятся 12 мая, не будут присутствовать наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за того, что страна не хочет видеть среди них представителей России и Беларуси.

Эту информацию Министерство иностранных дел Литвы подтвердило порталу Delfi, сообщает "Европейская правда".

Еще в конце апреля появилась информация, что наблюдателей ОБСЕ на президентских выборах в Литве не будет, поскольку организация получила приглашение с требованием не допускать граждан России и Беларуси к наблюдению.

"Попытки России вмешаться в процессы, происходящие в Литве, в том числе в выборы, ее агрессивные информационные атаки, направленные на разжигание страха и паники, нарушение работы государственных институтов, поощрение недоверия к государственным решениям, а также интенсивная разведывательная деятельность Беларуси против Литвы представляют угрозу национальной безопасности нашей страны", – говорится в комментарии МИД Литвы.

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Там добавили, что Литва демонстрирует своим примером "принципиальную позицию, которая не намерена придавать видимость легитимности агрессивным диктатурам и их представителям, позволять им вмешиваться во внутренние дела демократических государств и давать им оценку".

Литовское внешнеполитическое ведомство также призвало ОБСЕ рассмотреть вопрос о продлении членства в организации "стран, которые наиболее грубо нарушают международное право, нарушают права человека и осуществляют агрессию против Украины".

Напомним, что президентские выборы в Литве состоятся 12 мая. Досрочное голосование началось уже во вторник, 7 мая.

На выборах будут соревноваться восемь кандидатов, в том числе действующий президент Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните. Соцопросы прогнозируют первенство Науседе, хотя в последнее время его поддержка снизилась.