ЗМІ дізнались деталі Ради з питань співпраці з Україною при уряді Польщі

Створена при уряді Польщі Рада з питань співпраці з Україною матиме п'ять тематичних робочих груп і збиратиметься кілька разів на рік.

Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на джерело у польській владі, передає "Європейська правда".

За інформацією агентства, польська Рада з питань співпраці з Україною налічуватиме такі тематичні групи:

Група з дипломатичних питань, яка зокрема готуватиме міжнародні конференції на підтримку України.

Група з підтримки польсько-української співпраці у сфері самоврядування.

Група з питань гуманітарного співробітництва з Україною, зокрема у сферах культури та історії.

Група з питань економічної співпраці та контактів із бізнесом.

Група-філіал Ради у Підкарпатському воєводстві, що межує з Україною, яка займатиметься питаннями транскордонної співпраці.

Джерело уточнило "Укрінформу", що Рада зустрічатиметься два-три рази на рік для обговорення українсько-польських відносин і виконуватиме дорадчу функцію для прем'єра Польщі. Українського аналога в органу немає.

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Нагадаємо, про створення Ради з питань співпраці з Україною – громадського органу, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови – стало відомо у квітні цього року.

Раду очолив уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль. Колишній посол Польщі в Україні та депутат Сейму, він був призначений уповноваженим на початку року, після приходу до влади прем'єра Дональда Туска.