Мелоні назвала європейські вибори "референдумом-вибором між двома Європами"

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що голосування на виборах до Європарламенту стане "референдумом, на якому обиратимуть між двома Європами".

Як пише "Європейська правда", її заяву наводить ANSA.

Мелоні заявила, що вибори до Європарламенту, які пройдуть наступного тижня, стануть "референдумом між двома протилежними баченнями" Європи.

"З одного боку, це ідеологічна, централізована, нігілістична, все більш технократична Європа. З іншого боку, це смілива й горда Європа, яка не забуває свої корені, тому що ці корені визначають, ким ми є, і допомагають нам орієнтуватися", – заявила прем’єрка Італії.

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Мелоні, як відомо, належить до правої партії "Брати Італії", ця політсила у Європарламенті входить до групи "Європейські консерватори і реформісти" (ECR).

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен нещодавно запросила Мелоні сформувати праве супероб'єднання, яке стало би другим за величиною партійним блоком у Європарламенті. До її заклику приєднався також угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан.

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