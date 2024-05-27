Ле Пен пропонує Мелоні об'єднатись у праву "супергрупу" в Європарламенті

Напередодні виборів до Європарламенту, що відбудуться наступного тижня, лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен запросила прем'єрку Італії Джорджію Мелоні сформувати праве супероб'єднання, яке стало би другим за величиною партійним блоком в Європарламенті.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Соцопитування передбачають, що ультраправі матимуть добрі результати на виборах 6-9 червня, але все ще існують серйозні сумніви щодо того, які партії зможуть працювати разом у майбутньому парламенті.

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Виступаючи в неділю в італійській газеті Corriere della Sera, Ле Пен сказала, що у разі об’єднання, якщо воно відбудеться, "ми станемо другою групою Європарламенту". "Я думаю, що ми не повинні упустити таку можливість", – зазначила Ле Пен.

Мелоні, яку президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також запросила об'єднати зусилля з правоцентристською Європейською народною партією, відповіла, що вона відкрита до співпраці з будь-якими партіями правого спрямування.

Партія Ле Пен "Національне об'єднання" наразі співпрацює з групою "Ідентичність і демократія" (ID), а партія Мелоні "Брати Італії" – з "Європейськими консерваторами і реформістами" (ECR).

Звернення Ле Пен з'явилося всього через кілька днів після того, як група ID виключила крайню праву "Альтернативу для Німеччини" після низки скандалів, які зробили партію токсичною.

До групи ID також входить антиіммігрантська "Ліга" – партія, яка перебуває в коаліції з Мелоні в італійському уряді.

Ультраправі партії наразі розділені на чотири умовні групи, і одне з найбільших питань, пов'язаних з виборами, полягає в тому, як вони можуть сконфігуруватися після них.

Якби вони працювали разом – що все ще здається малоймовірним – вони могли б стати другою найбільшою силою у парламенті.

За останніми прогнозами, ID отримає 68 місць, а ECR – 71, тобто 139 депутатів у 720-місному парламенті.

"Альтернатива для Німеччини" претендує на 17 місць, а позафракційна угорська партія "Фідес" наразі має 12 депутатів Європарламенту. Загалом із прогнозів видається, що ультраправі, які наразі роз'єднані, отримають понад 165 місць у парламенті.

Згідно з опитуванням Politico, група Європейської народної партії може отримати 174 місця, а соціалісти і демократи – 144 місця.

У неділю Мелоні не виключила прийняття пропозиції Ле Пен. В інтерв'ю на телеканалі Rai Мелоні сказала, що у неї немає жодних червоних ліній щодо потенційних альянсів з іншими політичними силами.

"Моя головна мета – створити альтернативну більшість до тієї, яка керувала останніми роками. Правоцентристську більшість – іншими словами, яка відправить лівих в опозицію в Європі", – сказала Мелоні.

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