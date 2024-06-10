У яких сферах Україна має прискорити євроінтеграційні процеси

У вересні минулого року Інститут економічних досліджень та політичних консультацій разом з Bendukidze Free Market Center та провідними експертами з різних галузей започаткували проєкт UAEUmeter – інструмент, покликаний надати об'єктивну оцінку євроінтеграційних процесів.

З його допомогою можна простежити прогрес України на шляху до ЄС як в цілому, так і окремо у шести важливих для української економіки сферах.

Моніторинг процесів євроінтеграції – справа непроста, адже цей шлях не обчислюється виключно кількістю ухвалених законів чи підзаконних актів.

Дослідженню мають підлягати також якість нормативних документів, їхня відповідність вимогам Угоди про асоціацію та Acquis communautaire ЄС, заяви представників української влади, а також безпосереднє впровадження тих чи інших реформ.

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Докладніше про прогрес євроінтеграції України – у статті Євгена Ангела, Нестора Барчука, Олександри Бетлій, Андрія Бутіна, Ірини Коссе, Станіслава Юхименка з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Як швидко Україна рухається до ЄС? Сектори, що стали лідерами та аутсайдерами змін. Далі – стислий її виклад.

Фахівці охопили період з вересня 2023-го, коли започаткували проєкт UAEUmeter, по березень 2024-го. Дані за квітень з’являться пізніше.

Отже, зміни майже в усіх сферах, які аналізує UAEUmeter, відбулися саме наприкінці минулого року. Ці законодавчі та інші зміни експерти оцінили досить високо.

Швидше за все, активність була пов’язана з тим, що наприкінці року настає багато дедлайнів за державними програмами, стратегіями тощо, тож політикам та урядовцям доводиться інтенсивніше працювати.

Єдиною сферою, де майже нічого не відбувалося, була соціальна політика та зайнятість. Вона перебуває на початковій стадії адаптації правил та норм до законодавства ЄС.

Один із лідерів просування на шляху до ЄС – це цифрова трансформація.

Причина тому – створення низки ефективних диджитал-інструментів у сфері документообігу, підприємництва, декларування, запровадження електронних реєстрів, початок гармонізації національного законодавства щодо кібербезпеки з європейськими стандартами.

Так само, як для цифрової трансформації, кінець 2023 року став дуже успішнішим і для сфери транспорту (+1,69).

Зауважимо, що у кожній з проаналізованих сфер експерти оцінюють певні події за шкалою від -3 до +3 (-3 – максимально негативний вплив на вступ України до ЄС, 0 – не має ані негативного, ані позитивного впливу, +3 максимально позитивний вплив).

У березні рух цієї сфери до ЄС також був досить інтенсивним (+1,52).

Вільний рух товарів та митна сфера – у цій сфері Україна демонструє гарні результати, зокрема у частині реформування митниці відповідно до Acquis ЄС. Так, Україна під’єдналася до митної інформаційної системи ЄС і тепер використовує нову комп’ютеризовану транзитну систему (NCTS).

Прогрес євроінтеграції у сфері підприємництва та промислової політики базується на попередніх, довоєнних досягненнях щодо цифровізації сервісів та дерегуляції. Тоді як останнім часом рух у цій сфері досить повільний.

Експерти не надихнулися оголошенням старту нової економічної платформи "Зроблено в Україні" (0,44 бала) та створенням Ради з питань підприємництва в умовах воєнного стану (взагалі від’ємна оцінка -0,38 бала).

У сфері верховенства права впродовж 2022-2023 років Україна успішно виконала два пункти – стосовно реформи органів суддівського врядування та Конституційного суду. Ці пункти входили до переліку умов, визначених Європейською комісією для початку переговорів про вступ.

У листопаді, на тлі звіту Європейської комісії щодо України, експерти UAEUmeter добре оцінили прогрес у сфері верховенства права – оцінка +1,71 за місяць. Але подальше впровадження рекомендацій ЄК рухається дуже повільно.

Докладніше – в матеріалі Євгена Ангела, Нестора Барчука, Олександри Бетлій, Андрія Бутіна, Ірини Коссе та Станіслава Юхименка Як швидко Україна рухається до ЄС? Сектори, що стали лідерами та аутсайдерами змін.