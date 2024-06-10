В каких сферах Украина должна ускорить евроинтеграционные процессы

В сентябре прошлого года Институт экономических исследований и политических консультаций вместе с Bendukidze Free Market Center и ведущими экспертами из разных отраслей начали проект UAEUmeter – инструмент, призванный предоставить объективную оценку евроинтеграционных процессов.

С его помощью можно проследить прогресс Украины на пути в ЕС как в целом, так и отдельно в шести важных для украинской экономики сферах.

Мониторинг процессов евроинтеграции – дело непростое, ведь этот путь не исчисляется исключительно количеством принятых законов или подзаконных актов.

Исследованию должны подлежать также качество нормативных документов, их соответствие требованиям Соглашения об ассоциации и Acquis communautaire ЕС, заявления представителей украинской власти, а также непосредственное внедрение тех или иных реформ.

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Подробнее о прогрессе евроинтеграции Украины – в статье Евгения Ангела, Нестора Барчука, Александры Бетлий, Андрея Бутина, Ирины Коссе, Станислава Юхименко из Института экономических исследований и политических консультаций Как быстро Украина движется в ЕС? Секторы, ставшие лидерами и аутсайдерами изменений. Далее – краткое ее изложение.

Специалисты охватили период с сентября 2023-го, когда начали проект UAEUmeter, по март 2024-го. Данные за апрель появятся позже.

Итак, изменения почти во всех сферах, которые анализирует UAEUmeter, произошли именно в конце прошлого года. Эти законодательные и другие изменения эксперты оценили достаточно высоко.

Скорее всего, активность была связана с тем, что в конце года наступает много дедлайнов по государственным программам, стратегиям и т.д., поэтому политикам и чиновникам приходится интенсивнее работать.

Один из лидеров продвижения на пути к ЕС – это цифровая трансформация.

Причина тому – создание ряда эффективных диджитал-инструментов в сфере документооборота, предпринимательства, декларирования, внедрение электронных реестров, начало гармонизации национального законодательства по кибербезопасности с европейскими стандартами.

Так же, как для цифровой трансформации, конец 2023 года стал очень успешным и для сферы транспорта (+1,69).

Заметим, что в каждой из проанализированных сфер эксперты оценивают определенные события по шкале от -3 до +3 (-3 – максимально негативное влияние на вступление Украины в ЕС, 0 – не имеет ни негативного, ни позитивного влияния, +3 максимально положительное влияние).

В марте движение этой сферы в ЕС также было достаточно интенсивным (+1,52).

Свободное движение товаров и таможенная сфера – в этой сфере Украина демонстрирует хорошие результаты, в частности в части реформирования таможни в соответствии с Acquis ЕС. Так, Украина подключилась к таможенной информационной системе ЕС и теперь использует новую компьютеризированную транзитную систему (NCTS).

Прогресс евроинтеграции в сфере предпринимательства и промышленной политики базируется на предыдущих, довоенных достижениях по цифровизации сервисов и дерегуляции. Тогда как в последнее время движение в этой сфере достаточно медленное.

Эксперты не вдохновились объявлением старта новой экономической платформы "Сделано в Украине" (0,44 балла) и созданием Совета по вопросам предпринимательства в условиях военного положения (вообще отрицательная оценка -0,38 балла).

В сфере верховенства права в течение 2022-2023 годов Украина успешно выполнила два пункта – относительно реформы органов судейского управления и Конституционного суда. Эти пункты входили в перечень условий, определенных Европейской комиссией для начала переговоров о вступлении.

В ноябре, на фоне отчета Европейской комиссии по Украине, эксперты UAEUmeter хорошо оценили прогресс в сфере верховенства права – оценка +1,71 за месяц. Но дальнейшее внедрение рекомендаций ЕК движется очень медленно.

Единственной сферой, где почти ничего не происходило, была социальная политика и занятость. Она находится на начальной стадии адаптации правил и норм к законодательству ЕС.

Подробнее – в материале Евгения Ангела, Нестора Барчука, Александры Бетлий, Андрея Бутина, Ирины Коссе и Станислава Юхименко Как быстро Украина движется в ЕС? Секторы, ставшие лидерами и аутсайдерами изменений.