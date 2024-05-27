Парламент Франції починає дискусію про легалізацію евтаназії

Французькі Національні збори – нижня палата парламенту – 27 травня починає обговорення законопроєкту про "право на кінець життя", який у разі ухвалення легалізує евтаназію в окремих випадках.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації AFP.

Законопроєкт, ініційований президентом Франції Емманюелем Макроном, уже викликав глибокі суперечки в суспільстві та серед політичних сил. У зв'язку з цим документ наголошує на таких формулюваннях, як "кінець життя", а не "допомога у самогубстві" або "евтаназія".

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Пропозиція Макрона передбачає, що право отримати допомогу для "кінця життя" зможуть народжені у Франції громадяни або ті, хто живе тут тривалий час, не молодше 18 років. Вони також повинні чітко заявити про таке бажання й мати захворювання, яке обмежує тривалість їхнього життя в короткостроковій або середньостроковій перспективі.

Законопроєкт забороняє "кінець життя" для пацієнтів із психічними захворюваннями та нейродегенеративними станами – наприклад, хворобою Альцгеймера.

Одне з ключових питань полягає в тому, чи можуть пацієнти, які вже не в змозі самостійно запустити процедуру про "припинення життя", пройти евтаназію з боку кваліфікованого персоналу.

Ініціатива Макрона вже зазнала жорсткої критики з боку релігійних лідерів, а також багатьох працівників охорони здоров'я.

Хоча більшість лівих депутатів і союзників президента Франції підтримують закон, деякі заявили, що разом із консервативною опозицією проголосують проти – передусім із причин, заснованих на особистому досвіді.

Наразі французькі пацієнти, які страждають від болю і бажають вдатись до евтаназії, змушені виїжджати за кордон – зокрема до сусідньої Бельгії, яка разом з Нідерландами у 2002 році стала першою країною ЄС, що дозволила евтаназію.

У 2021 році Іспанія дозволила евтаназію та асистований суїцид для людей із важкими та невиліковними хворобами, а минулого року це зробила Португалія.