Politico: Мішель хоче усунути фон дер Ляєн від переговорів про її перепризначення

Президент Європейської ради Шарль Мішель, у якого тривалий конфлікт з очільницею Єврокомісії, хоче усунути Урсулу фон дер Ляєн від участі у неформальній зустрічі лідерів ЄС, де після євровиборів будуть обговорювати призначення нового керівництва Євросоюзу.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн, чия Європейська народна партія виграла вибори в Європарламент, хоче продовжити роботу на посту глави Єврокомісії на другий термін. Однак останній план Шарля Мішеля спрямований на те, щоб зашкодити їй.

У переговорах з лідерами ЄС та їхніми помічниками Мішель запропонував виключити фон дер Ляєн із неформальної зустрічі 17 червня, на якій глави держав та урядів обговорюватимуть питання найвищих посад в ЄС. Мішель як очільник Європейської ради ухвалює рішення, хто може приєднатися до вечері.

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За словами дипломатів і посадовців, європейські столиці рішуче виступають проти пропозиції Мішеля.

"Держави-члени дедалі більше роздратовані роллю Шарля Мішеля в процесі відбору кандидата на посаду голови комісії. Схоже, що він керується суто особистими мотивами", – сказав один з дипломатів ЄС.

Після виборів до Європарламенту лідери ЄС повинні домовитися про наступних очільників Європейської комісії, Європейської ради (нинішня робота Мішеля) і Європейського парламенту, а також про наступного главу зовнішньополітичного відомства.

Дехто підозрює, що Мішель вигадує схему, щоб вступити в перегони за найвищі посади у ролі наступного керівника зовнішньополітичного відомства ЄС.

"Якщо він хоче усунути її з кімнати, він повинен усунути і себе", – прокоментував один з дипломатів ЄС.

Нагадаємо, політичне об'єднання "Зелених" вже висловило підтримку президентці Єврокомісії у переобранні на другий термін.

Сама ж Урсула фон дер Ляєн заявила, що прагне сформувати альянс із політичними силами, які є проєвропейськими та проукраїнськими.

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