США наклали санкції на голову Гагаузії Гуцул

Державний департамент США запровадив санкції проти башкана (голови) Гагаузії Євгенії Гуцул, яка входить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора – фігуранта справи про "крадіжку мільярда" з банківської системи Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Як зазначає Держдеп, Євгенія Гуцул відіграє безпосередню та активну роль у корупційній діяльності мережі Шора, зокрема сприяла ввезенню готівки з Росії, її незаконному приховуванні та використанні цих коштів на користь політичних проєктів олігарха.

Там додали, що Гуцул була обрана башканом Гагаузії на виборах, які характеризувались "значними ознаками фальсифікацій, зокрема підкупом виборців та значним незаконним, незадекларованим фінансуванням виборчої кампанії з-за кордону".

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"Замість того, щоб служити народу Гагаузії та решті Молдови, Гуцул послідовно ставить на перше місце особисті інтереси Шора та інтереси Кремля, намагаючись підірвати і дестабілізувати Молдову", – наголошує Держдеп США.

Євгенія Гуцул після приходу до влади в Гагаузії не раз їздила до Москви та входить до проросійського об'єднання молдовської опозиції "Перемога", створеного у Москві. У Молдові проти Гуцул порушена кримінальна справа про незаконне партійне фінансування.

Нагадаємо, США у 2022 році наклали санкції на молдовських олігархів Ілана Шора та Влада Плахотнюка й нині розпущену партію "Шор", а на початку цього року – покарали соратницю Шора Марину Таубер.