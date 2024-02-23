США покарали молдовську депутатку, соратницю олігарха-втікача Шора

Міністерство фінансів США внесло до санкційного списку 23 лютого молдовську депутатку Марину Таубер, яка є соратницею засудженого у "справі мільярда" олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство США в Молдові.

Марина Таубер потрапила під санкції США "сприяння спробам олігарха-втікача Ілана Шора підірвати виборчі процеси в Молдові від імені Кремля шляхом незаконного підкупу виборців", йдеться в заяві американської дипмісії.

"Молдовани заслуговують на вільні та справедливі демократичні інститути та процеси. І вони заслуговують на майбутнє, вільне від згубного впливу Кремля", – прокоментував посол США в Кишиневі Кент Логсдон.

Рішення американського Мінфіну привітали президентка Молдови Майя Санду, прем'єр-міністр Дорін Речан і голова МЗС Міхай Попшой.

Зокрема Санду вказала, що США "вжили рішучих заходів проти тих, хто підриває чесність наших виборів в інтересах Кремля за допомогою шляхом незаконного підкупу голосів". А очільник МЗС Молдови заявив, що "санкції США відіграють найважливішу роль у підтримці миру і стабільності в регіоні".

У Молдові проти Марини Таубер порушили кримінальну справу. Її звинувачують у тому, що вона дозволила незаконне фінансування політичної партії "Шор" організованою злочинною групою і брала участь у фальсифікації фінансового звіту формування за перше півріччя 2022 року, щоб приховати отримані і витрачені партією гроші.

Таубер провини не визнає і вважає те, що відбувається, політичним переслідуванням опозиції. Раніше проти неї запровадили санкції в ЄС та Канаді.