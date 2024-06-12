США наложили санкции на главу Гагаузии Гуцул

Государственный департамент США ввел санкции против башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул, которая входит в преступную сеть молдавского олигарха-беглеца Илана Шора – фигуранта дела о "краже миллиарда" из банковской системы Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает Госдеп, Евгения Гуцул играет непосредственную и активную роль в коррупционной деятельности сети Шора, в частности способствовала ввозу наличности из России, ее незаконном сокрытии и использовании этих средств в пользу политических проектов олигарха.

Там добавили, что Гуцул была избрана башканом Гагаузии на выборах, которые характеризовались "значительными признаками фальсификаций, в частности подкупом избирателей и значительным незаконным, незадекларированным финансированием избирательной кампании из-за рубежа".

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"Вместо того, чтобы служить народу Гагаузии и остальной Молдовы, Гуцул последовательно ставит на первое место личные интересы Шора и интересы Кремля, пытаясь подорвать и дестабилизировать Молдову", – отмечает Госдеп США.

Евгения Гуцул после прихода к власти в Гагаузии не раз ездила в Москву и входит в пророссийское объединение молдавской оппозиции "Победа", созданное в Москве. В Молдове против Гуцул возбуждено уголовное дело о незаконном партийном финансировании.

Напомним, США в 2022 году наложили санкции на молдавских олигархов Илана Шора и Влада Плахотнюка и ныне распущенную партию "Шор", а в начале этого года – наказали соратницу Шора Марину Таубер.