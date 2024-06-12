Столтенберг хотів би, щоб поставки зброї України стали обов’язковими для країн НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про бажання перетворити поставки озброєння України з добровільних внесків на зобов’язання країн-членів НАТО.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, про це він сказав під час пресконференції перед майбутньою зустріччю міністрів оборони країн НАТО.

За словами Столтенберга, таке рішення допоможе зробити постачання зброї Україні більш надійним.

Він зазначив, що добровільні внески "зробили величезну різницю", однак він вказав, що не всі країни поставили Україні необхідну зброю, а також нагадав, що у США пів року схвалювали необхідне фінансування для Києва.

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"Якщо ми перетворимо це з добровільних поставок на зобов'язання перед НАТО, то, звичайно, поставки стануть більш масштабними та надійними. Різниця в тому, що тоді ми будемо використовувати командну структуру та спільне фінансування НАТО", – сказав Столтенберг.

Він додав, що чим довше триває війна РФ проти України, тим важливіша для нас передбачуваність, підзвітність та справедливий розподіл витрат.

Столтенберг також очікує, що на зустрічі міністрів оборони країн Альянсу буде підтримано план, за яким НАТО "очолить координацію поставок допомоги і тренувань в Україні".

ЗМІ раніше повідомляли, що Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу.

Крім того, за зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном був погоджений формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.