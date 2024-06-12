Столтенберг хотел бы, чтобы поставки оружия Украине стали обязательными для стран НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о желании превратить поставки вооружения Украины из добровольных взносов в обязательства стран-членов НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, об этом он сказал во время пресс-конференции перед предстоящей встречей министров обороны стран НАТО.

По словам Столтенберга, такое решение поможет сделать поставки оружия Украине более надежным.

Он отметил, что добровольные взносы "сделали огромную разницу", однако он указал, что не все страны поставили Украине необходимое оружие, а также напомнил, что в США полгода одобряли необходимое финансирование для Киева.

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"Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и совместное финансирование НАТО", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что чем дольше продолжается война РФ против Украины, тем важнее для нас предсказуемость, подотчетность и справедливое распределение расходов.

Столтенберг также ожидает, на встрече министров обороны стран Альянса будет поддержан план, по которому НАТО "возглавит координацию военной поддержки и тренировок в Украине", а также финансирование Украины на $40 млрд в год.

СМИ ранее сообщили, что СМИ ранее сообщали, что Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.

Кроме того, на встрече с венгерским премьером Виктором Орбаном в среду был согласован формат взаимодействия по неблокированию Будапештом решений в Альянсе по Украине.