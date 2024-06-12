Столтенберг очікує на затвердження фінансування України на $40 млрд на рік
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на зустрічі міністрів оборони країн Альянсу буде підтримано план, за яким НАТО "очолить координацію систем захисту і тренувань в Україні".
Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі, повідомляє з місця кореспондентка "Європейської правди".
Генсек НАТО назвав це "ключовим елементом пакета" для України із довгостроковими фінансовими зобов'язаннями, який буде розглядатися на саміті у Вашингтоні.
Він нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році члени Альянсу надають Україні 40 мільярдів євро військової підтримки щороку.
"Ми повинні підтримувати цей рівень підтримки як мінімум стільки, скільки потрібно, щоб прискорити усвідомлення для Москви про те, що Росія не зможе нас пересидіти", – зазначив Столтенберг.
За його словами, роль НАТО в координації та наданні Україні систем захисту і тренувань має полягати як у задоволенні нагальних потреб захисту від російської агресії, так і у співпраці та забезпеченні повної оперативної сумісності українських збройних сил із силами Альянсу.
На питання про очікування від саміту у Вашингтоні щодо України він сказав, що очікує на всеосяжний пакет для України.
"Це домовленість про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у сфері безпеки та тренувань для України", – додав генсек Альянсу.
Він також очікує, що буде узгоджено фінансове зобов'язання для України.
"Зараз ми працюємо над цим питанням тут, в НАТО, готуючись до майбутнього саміту в липні, і це також має бути довгостроковим зобов'язанням", – зауважив Столтенберг.
ЗМІ раніше повідомляли, що Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу.
Крім того, за зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном був погоджений формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.