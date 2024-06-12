Столтенберг очікує на затвердження фінансування України на $40 млрд на рік

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на зустрічі міністрів оборони країн Альянсу буде підтримано план, за яким НАТО "очолить координацію систем захисту і тренувань в Україні".

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі, повідомляє з місця кореспондентка "Європейської правди".

Генсек НАТО назвав це "ключовим елементом пакета" для України із довгостроковими фінансовими зобов'язаннями, який буде розглядатися на саміті у Вашингтоні.

Він нагадав, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році члени Альянсу надають Україні 40 мільярдів євро військової підтримки щороку.

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"Ми повинні підтримувати цей рівень підтримки як мінімум стільки, скільки потрібно, щоб прискорити усвідомлення для Москви про те, що Росія не зможе нас пересидіти", – зазначив Столтенберг.

За його словами, роль НАТО в координації та наданні Україні систем захисту і тренувань має полягати як у задоволенні нагальних потреб захисту від російської агресії, так і у співпраці та забезпеченні повної оперативної сумісності українських збройних сил із силами Альянсу.

На питання про очікування від саміту у Вашингтоні щодо України він сказав, що очікує на всеосяжний пакет для України.

"Це домовленість про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у сфері безпеки та тренувань для України", – додав генсек Альянсу.

Він також очікує, що буде узгоджено фінансове зобов'язання для України.

"Зараз ми працюємо над цим питанням тут, в НАТО, готуючись до майбутнього саміту в липні, і це також має бути довгостроковим зобов'язанням", – зауважив Столтенберг.

ЗМІ раніше повідомляли, що Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу.

Крім того, за зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном був погоджений формат взаємодії щодо неблокування Будапештом рішень в Альянсі щодо України.