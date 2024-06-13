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У Ліоні на мітингу проти ультраправих сталися заворушення

Новини — Четвер, 13 червня 2024, 10:29 — Марія Ємець

У Ліоні, одному з найбільших міст Франції, четвертий день поспіль проходила демонстрація проти ультраправих, під час неї сталися заворушення і сутички.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

У Ліоні щодня, починаючи з оголошення Емманюелем Макроном дострокових виборів, почав збиратися мітинг людей, наляканих перспективою перемоги правих партій на виборах. На мітингу скандують гасла "проти фашизму", деякі демонстранти принесли плакати, де порівнюють лідера "Нацоб’єднання" Барделлу з Адольфом Гітлером. 

 
Ed JONES – Toulouse (AFP)

Хода проходила загалом мирно і спокійно, але окремі групи почали псувати автобусні зупинки, розмальовувати стіни і палити смітники, дісталося також дверям відділку поліції у 2-му окрузі Ліона. Цих демонстрантів розганяли сльозогінним газом. 

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Місцевий мер від правих "Республіканців" розкритикував радикальне крило мітингарів, нагадавши, що за ліквідацію наслідків таких дій платять з податків громадян і такі активісти небезпечні. 

Близько 23:00 знову сталися сутички з поліцією і акцію почали розганяти. Затримали одного активіста, який запустив піротехніку у напрямку машини поліції. 

У п’ятницю в Ліоні знову планують ходу.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон заявив, що не піде з посади у разі перемоги ультраправих. 

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".

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Франція
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