У Ліоні на мітингу проти ультраправих сталися заворушення

У Ліоні, одному з найбільших міст Франції, четвертий день поспіль проходила демонстрація проти ультраправих, під час неї сталися заворушення і сутички.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У Ліоні щодня, починаючи з оголошення Емманюелем Макроном дострокових виборів, почав збиратися мітинг людей, наляканих перспективою перемоги правих партій на виборах. На мітингу скандують гасла "проти фашизму", деякі демонстранти принесли плакати, де порівнюють лідера "Нацоб’єднання" Барделлу з Адольфом Гітлером.

Ed JONES – Toulouse (AFP)

Хода проходила загалом мирно і спокійно, але окремі групи почали псувати автобусні зупинки, розмальовувати стіни і палити смітники, дісталося також дверям відділку поліції у 2-му окрузі Ліона. Цих демонстрантів розганяли сльозогінним газом.

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Місцевий мер від правих "Республіканців" розкритикував радикальне крило мітингарів, нагадавши, що за ліквідацію наслідків таких дій платять з податків громадян і такі активісти небезпечні.

Encore et toujours l’extrême gauche qui souille, casse et détruit , et nos impôts qui réparent.



Je demande à @Gregorydoucet de mettre des moyens pour protéger nos rues et notre patrimoine.



Ces militants sont dangereux. pic.twitter.com/gYwgwCsTYD – Pierre OLIVER (@poliver69) June 12, 2024

Близько 23:00 знову сталися сутички з поліцією і акцію почали розганяти. Затримали одного активіста, який запустив піротехніку у напрямку машини поліції.

У п’ятницю в Ліоні знову планують ходу.

Нагадаємо, Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).

Соцопитування свідчать, що ультраправі мають усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон заявив, що не піде з посади у разі перемоги ультраправих.

Детальніше на цю тему – у статті "Макрон йде ва-банк".