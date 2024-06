У Ліоні на мітингу проти ультраправих сталися заворушення

У Ліоні, одному з найбільших міст Франції, четвертий день поспіль проходила демонстрація проти ультраправих, під час неї сталися заворушення і сутички.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У Ліоні щодня, починаючи з оголошення Емманюелем Макроном дострокових виборів, почав збиратися мітинг людей, наляканих перспективою перемоги правих партій на виборах. На мітингу скандують гасла "проти фашизму", деякі демонстранти принесли плакати, де порівнюють лідера "Нацоб’єднання" Барделлу з Адольфом Гітлером.

Хода проходила загалом мирно і спокійно, але окремі групи почали псувати автобусні зупинки, розмальовувати стіни і палити смітники, дісталося також дверям відділку поліції у 2-му окрузі Ліона. Цих демонстрантів розганяли сльозогінним газом.

Реклама:

Місцевий мер від правих "Республіканців" розкритикував радикальне крило мітингарів, нагадавши, що за ліквідацію наслідків таких дій платять з податків громадян і такі активісти небезпечні.

Encore et toujours l’extrême gauche qui souille, casse et détruit , et nos impôts qui réparent.



Je demande à @Gregorydoucet de mettre des moyens pour protéger nos rues et notre patrimoine.



Ces militants sont dangereux. pic.twitter.com/gYwgwCsTYD