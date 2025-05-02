У Франції перед судом постане 21 підозрюваний у нападах на в’язниці

У Франції в п’ятницю висунуть звинувачення 21 підозрюваному у нападах на в’язниці та нищенні автомобілів співробітників.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У п’ятницю в Парижі у суді висунуть звинувачення щодо 21 підозрюваного, затриманого після серії нападів на в’язниці по всій території Франції.

"Розслідування дозволило чітко показати зв’язок цих дій із мережею серйозної організованої злочинності", – зазначили в національній антитерористичній прокуратурі.

Одного зі звинувачуваних вважають особою, яка створила у Telegram обліковий запис DDPF (абревіатура від "Захист французьких ув’язнених", або "Права французьких ув’язнених"). Саме ця ініціатива взяла на себе відповідальність за напади.

Загалом під час масштабних рейдів на початку цього тижня у Франції затримали 30 осіб, яких вважають пов’язаними з нападами, у тому числі чотирьох неповнолітніх. Сімох згодом відпустили, не оголошуючи підозри.

Нагадаємо, в середині квітня повідомили про серію нападів на французькі в’язниці або знищення авто працівників у кількох містах. Після того нарахували 15 подібних інцидентів.

В уряді вважають, що за хвилею нападів стоять наркоторговці.