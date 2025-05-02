ЗМІ: у Трампа вважають угоду з Україною щодо надр зразком для подібних угод з іншими

Адміністрація Дональда Трампа розглядає угоду з Україною про ресурси як модель для подальших міжнародних угод, що відображає стратегію президента щодо використання ваги зовнішньої політики для забезпечення активів та інвестиційного прибутку за кордоном.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на американського посадовця, передає "Європейська правда".

Високопосадовець Міністерства фінансів США, який у четвер інформував журналістів на умовах анонімності, заявив, що американські посадовці розглядають угоду з Україною як спосіб для американського народу взяти участь в економічному зростанні регіонів, які США зазвичай підтримують за допомогою грантів або позик.

Посадовець описав угоду, яка охоплює ресурси, включаючи нафту і газ, графіт і алюміній, як таку, що відображає намір Трампа використовувати зовнішню політику для збільшення активів, а не пасивів у балансі США.

Окремо в четвер посланець Трампа в Африці Массад Булос заявив, що США наполягають на укладенні мирної угоди між Конго і Руандою, яка також передбачатиме окремі двосторонні угоди про корисні копалини з кожною з цих країн.

"Це цілком відповідає підходу адміністрації Трампа до дипломатії", – сказав про угоду з Україною Торрі Таусіг, колишній посадовець адміністрації Байдена, який зараз є директором Трансатлантичної ініціативи з безпеки в Атлантичній раді.

"Міністр фінансів заявив, що економічна безпека є національною безпекою, і це, безумовно, відповідає схильності Трампа до укладання угод, а не до дипломатії", – сказав він.

Україна та США 30 квітня уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода щодо надр дасть США більше, ніж було витрачено на Україну.

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