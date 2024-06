В Лионе на митинге против ультраправых произошли беспорядки

В Лионе, одном из крупнейших городов Франции, четвертый день подряд проходила демонстрация против ультраправых, во время нее произошли беспорядки и столкновения.

В Лионе ежедневно, начиная с объявления Эмманюэлем Макроном досрочных выборов, начал собираться митинг с участием людей, напуганных перспективой победы ультраправых партий на выборах. На митинге скандируют лозунги "против фашизма", некоторые демонстранты принесли плакаты, где сравнивают лидера "Нацобъединения" Джордана Барделлу с Адольфом Гитлером.

Шествие проходило в целом мирно и спокойно, но отдельные группы начали портить автобусные остановки, разрисовывать стены и жечь мусорники, досталось также дверям отделения полиции во 2-м округе Лиона. Этих демонстрантов разгоняли слезоточивым газом.

Местный мэр от правых "Республиканцев" раскритиковал радикальное крыло митингующих, напомнив, что за ликвидацию последствий таких действий платят из налогов граждан и такие активисты опасны.

