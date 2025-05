Посол в Австрії обурений російським пропагандистським концертом у Відні

Посол України в Австрії Василь Химинець назвав ганебним надання трибуни терористичній державі через російський концерт до "Дня перемоги" у Відні.

Про це, як передає "Європейська правда", посол написав в X.

Химинець у своєму дописі цікавиться тим, хто дозволив проведення такого заходу, який він називає негідним і ганебним.

"Можна багато говорити про демократію та цінності, але водночас, дозволяючи такі заходи, що є військовою пропагандою, надавати терористичній державі трибуну, послаблювати демократію та міжнародне право", – написав посол.

Про концерт "Песни Победы" зі здивуванням, що це відбувається у Відні, а не в Москві, повідомило опозиційне білоруське медіа NEXTA.

За його даними, українські активісти вийшли на протест під час концерту, але росіяни намагалися вирвати з їхніх рук плакати.

🤯 Moscow? No, this is Vienna! Russian singers performed in the center of Vienna in honor of Victory Day



How could this happen? Ukrainian activists came out to protest, but Russians tried to snatch their posters from their hands. pic.twitter.com/LL54riaN5X