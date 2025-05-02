Посол в Австрії обурений російським пропагандистським концертом у Відні
Посол України в Австрії Василь Химинець назвав ганебним надання трибуни терористичній державі через російський концерт до "Дня перемоги" у Відні.
Про це, як передає "Європейська правда", посол написав в X.
Химинець у своєму дописі цікавиться тим, хто дозволив проведення такого заходу, який він називає негідним і ганебним.
"Можна багато говорити про демократію та цінності, але водночас, дозволяючи такі заходи, що є військовою пропагандою, надавати терористичній державі трибуну, послаблювати демократію та міжнародне право", – написав посол.
Про концерт "Песни Победы" зі здивуванням, що це відбувається у Відні, а не в Москві, повідомило опозиційне білоруське медіа NEXTA.
За його даними, українські активісти вийшли на протест під час концерту, але росіяни намагалися вирвати з їхніх рук плакати.
🤯 Moscow? No, this is Vienna! Russian singers performed in the center of Vienna in honor of Victory Day– NEXTA (@nexta_tv) May 1, 2025
How could this happen? Ukrainian activists came out to protest, but Russians tried to snatch their posters from their hands. pic.twitter.com/LL54riaN5X
Нагадаємо, міністерка культури Словаччини Мартіна Шимковичова розповіла про захоплення зустріччю з пропутінською оперною співачкою Анною Нетребко, яка напередодні виступила у Братиславі.
Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.