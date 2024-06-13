Умєров і очільник Пентагону у Брюсселі обговорили актуальні потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися у Брюсселі, де збирається 23-тє засідання формату "Рамштайн".

Як повідомляє "Європейська правда", про зустріч Остін повідомив в офіційному X (Twitter).

Ллойд Остін розповів, що Умєров повідомив йому останні новини щодо розвитку ситуації на фронті.

Today, I met with Minister @rustem_umerov in Brussels and received updates on Ukraine’s battlefield situation.



We remain determined to meet Ukraine’s urgent needs, to include more air defense systems, weapons, and ammunition. pic.twitter.com/XlERtFv2tn Реклама: June 13, 2024

"Ми налаштовані і далі реагувати на термінові потреби України, зокрема у системах ППО, озброєнні та боєприпасах", – зазначив Остін.

Останній раз перед цим Остін та Умєров особисто зустрічалися менше 10 днів тому, 2 червня – коли Остін проводив зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Сінгапурі.

Нагадаємо, 13 червня на полях саміту Групи семи в Італії очікується підписання двосторонніх безпекових угод України з США та Японією. Вони стануть завершальними двосторонніми угодами з членами "Сімки" у продовження Вільнюської декларації про "гарантії безпеки" для України.