Умєров і очільник Пентагону у Брюсселі обговорили актуальні потреби України

Міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін зустрілися у Брюсселі, де збирається 23-тє засідання формату "Рамштайн".

Як повідомляє "Європейська правда", про зустріч Остін повідомив в офіційному X (Twitter).

Ллойд Остін розповів, що Умєров повідомив йому останні новини щодо розвитку ситуації на фронті.

Today, I met with Minister @rustem_umerov in Brussels and received updates on Ukraine’s battlefield situation.



We remain determined to meet Ukraine’s urgent needs, to include more air defense systems, weapons, and ammunition. pic.twitter.com/XlERtFv2tn

