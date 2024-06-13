Умеров и глава Пентагона в Брюсселе обсудили актуальные потребности Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Ллойд Остин встретились в Брюсселе, где собирается 23-е заседание формата "Рамштайн".

Как сообщает "Европейская правда", о встрече Остин сообщил в официальном X (Twitter).

Ллойд Остин рассказал, что Умеров сообщил ему последние новости по развитию ситуации на фронте.

Today, I met with Minister @rustem_umerov in Brussels and received updates on Ukraine’s battlefield situation.



We remain determined to meet Ukraine’s urgent needs, to include more air defense systems, weapons, and ammunition. pic.twitter.com/XlERtFv2tn Реклама: June 13, 2024

"Мы настроены и дальше реагировать на срочные потребности Украины, в частности в системах ПВО, вооружении и боеприпасах", – отметил Остин.

Умеров позже добавил, что они подробно обсуждали планирование оборонных потребностей Украины, в частности мобилизацию и комплектование бригад.

Последний раз перед этим Остин и Умеров лично встречались более 10 дней назад, 2 июня – когда Остин проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Сингапуре.

Напомним, 13 июня на полях саммита "Группы семи" в Италии ожидается подписание двусторонних соглашений по безопасности Украины с США и Японией. Они станут завершающими двусторонними соглашениями с членами "семерки" в продолжение Вильнюсской декларации о "гарантиях безопасности" для Украины.