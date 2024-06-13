Президент Фінляндії "майже впевнений", що Рютте стане новим генсеком НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив упевненість, що наступним генеральним секретарем НАТО стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції, повідомляє Suomenmaa.

Стубба запитали про те, що у НАТО загалом схиляються до підтримки голові уряду Нідерландів, як наступника Єнса Столтенберга, який цьогоріч завершує перебування на посаді.

"Я майже впевнений, що Рютте буде наступним генеральним секретарем НАТО", – сказав фінський президент.

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Він висловив думку, що це призначення буде гарним кроком як для союзників, так і для всієї Європи.

"У Рютте міцні трансатлантичні зв'язки, і він 13 років був прем'єром Нідерландів. Він користується широкою повагою", – зазначив Стубб.

Напередодні посол США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що в Альянсі наближаються до схвалення кандидатури наступника генерального секретаря Єнса Столтенберга, який цьогоріч завершує перебування на посаді.

Як відомо, генерального секретаря НАТО обирають консенсусом країн-членів.

Переважна більшість держав висловила підтримку голові уряду Нідерландів Марку Рютте, але публічно проти нього виступала Угорщина.

На посаду генсека НАТО також претендує президент Румунії Клаус Йоганніс. Втім, за даними ЗМІ, більшість країн НАТО вважають, що для нього настав час оголосити про вихід зі змагання за посаду.

Сам Рютте говорив, що налаштований оптимістично щодо своїх шансів отримати посаду генсека НАТО.

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