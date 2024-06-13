Президент Финляндии "почти уверен", что Рютте станет новым генсеком НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Suomenmaa.

Стубба спросили о том, что в НАТО в целом склоняются к поддержке главы правительства Нидерландов, как преемника Йенса Столтенберга, который в этом году завершает пребывание в должности.

"Я почти уверен, что Рютте будет следующим генеральным секретарем НАТО", – сказал финский президент.

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Он выразил мнение, что это назначение будет хорошим шагом как для союзников, так и для всей Европы.

"У Рютте прочные трансатлантические связи, и он 13 лет был премьером Нидерландов. Он пользуется широким уважением", – отметил Стубб.

Накануне посол США при НАТО Джулиан Смит заявила, что в Альянсе приближаются к одобрению кандидатуры преемника генерального секретаря Йенса Столтенберга, который в этом году завершает пребывание в должности.

Как известно, генерального секретаря НАТО выбирают консенсусом стран-членов.

Подавляющее большинство государств выразило поддержку главе правительства Нидерландов Марку Рютте, но публично против него выступала Венгрия.

На должность генсека НАТО также претендует президент Румынии Клаус Йоханнис. Впрочем, по данным СМИ, большинство стран НАТО считают, что для него пришло время объявить о выходе из соревнования за должность.

Сам Рютте говорил, что настроен оптимистично относительно своих шансов получить должность генсека НАТО.

Читайте подробную статью "ЕП" о "конкурсе" на должность генсека НАТО и его вероятном победителе.