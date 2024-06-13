Байден виключив відправлення військових США в Україну після підписання безпекової угоди

Американський президент Джо Байден заявив, що двостороння безпекова угода США та України допоможе зміцнити обороноздатність українських сил, але про можливе відправлення американських військових не йдеться.

Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським після підписання безпекової угоди, пише "Європейська правда".

За словами Байдена, мета угоди – "посилити надійну оборону та спроможності стримування України в довгостроковій перспективі".

"США допоможуть у втіленні обох цих цілей – не відправленням військових в Україну, а наданням зброї та боєприпасів, розширенням обміну розвідданими, подальшим навчанням сміливих українських військових у США та Європі, посилюючи взаємосумісність наших військ, інвестуванням в українську оборонну промисловість", – перерахував він.

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Лідер США зазначив, що угода також передбачає участь американської сторони в економічній відбудові, закріплює бачення справедливого миру на основі "формули миру", а також сприяє інтеграції України в євроатлантичну спільноту.

Байден підкреслив, що Штати продовжуватимуть посилювати тиск на Росію, поки вона не припинить свою агресію, і згадав про останні санкції США та рішення "Групи семи" про використання російських активів.

Як повідомлялось, лідери США та України 13 червня підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення оборонних спроможностей Києва.

Після Японії Сполучені Штати стали 17-ою країною, з якою Україна підписала двосторонню безпекову угоду, та останньою країною "Групи семи", з якою вона була укладена.

Втім, у США визнають, що потенційно будь-який наступний президент Сполучених Штатів може вийти з безпекової угоди з Україною, оскільки вона не передбачає ратифікації Конгресом.