Байден исключил отправку военных США в Украину после подписания соглашения по безопасности

Американский президент Джо Байден заявил, что двустороннее соглашение по безопасности США и Украины поможет укрепить обороноспособность украинских сил, но о возможной отправке американских военных речь не идет.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после подписания соглашения по безопасности, пишет "Европейская правда".

По словам Байдена, цель соглашения – "усилить надежную оборону и способности сдерживания Украины в долгосрочной перспективе".

"США помогут в воплощении обеих этих целей – не отправкой военных в Украину, а предоставлением оружия и боеприпасов, расширением обмена разведданными, дальнейшим обучением смелых украинских военных в США и Европе, усиливая совместимость наших войск, инвестированием в украинскую оборонную промышленность", – перечислил он.

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Лидер США отметил, что соглашение также предусматривает участие американской стороны в экономическом восстановлении, закрепляет видение справедливого мира на основе "формулы мира", а также способствует интеграции Украины в евроатлантическое сообщество.

Байден подчеркнул, что Штаты будут продолжать усиливать давление на Россию, пока она не прекратит свою агрессию, и вспомнил о последних санкциях США и решение "Группы семи" об использовании российских активов.

Как сообщалось, лидеры США и Украины 13 июня подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.

После Японии Соединенные Штаты стали 17-й страной, с которой Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности, и последней страной "Группы семи", с которой оно было заключено.

Впрочем, в США признают, что потенциально любой следующий президент Соединенных Штатов может выйти из соглашения по безопасности с Украиной, поскольку оно не предусматривает ратификации Конгрессом.