Остін про вимогу Путіна: Він не в змозі диктувати Україні, що їй робити

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував заяву лідера РФ Владіміра Путіна про те, що для початку мирних переговорів українські війська мають вийти з усієї території чотирьох своїх областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава Пентагону говорив під час брифінгу в Брюсселі.

Він нагадав, що кремлівський лідер незаконно окупував територію суверенної держави. За його словами, Путін не в змозі диктувати Україні, що їй робити для встановлення миру.

"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда", – зазначив Остін.

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Очільник Міністерства оборони США наголосив, що Путін може хоч сьогодні припинити неспровоковану війну, в якій він втратив сотні тисяч військових загиблими та пораненими, якщо цього захоче.

"І ми закликаємо його це зробити та вивести свої війська з суверенної території України", – зауважив Остін.

Раніше у п'ятницю глава Кремля Владімір Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Поговорити він захотів напередодні Глобального саміту миру у Швейцарії, куди Росія не була запрошена та яку не визнає як реальну мирну ініціативу.

Міністерство закордонних справ України заявило, що своїм так званим ультиматумом для початку "мирних переговорів" громадянин Росії Владімір Путін має на меті зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.