Руководство ЕС поздравляет Украину и Молдову с очередным шагом на пути к вступлению

Руководители ключевых институтов Европейского Союза приветствовали решение об одобрении переговорных рамок для Украины и Молдовы и пообещали поддержку этим странам на пути к вступлению в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал принципиальную договоренность относительно переговорных рамок для переговоров о вступлении Украины и Молдовы.

"С нетерпением жду первые межправительственные конференции с обеими странами. Мы выполняем свои обещания и будем поддерживать вас на пути к членству", – заверил он.

Реклама:

I welcome the in principle agreement on the negotiating frameworks for accession negotiations for Ukraine and Moldova.



Look forward to the first intergovernmental conferences with both.



We keep our promises and we will support you along the way to membership. https://t.co/rVwUIO1ILT – Charles Michel (@CharlesMichel) June 14, 2024

К поздравлениям присоединилась и президент Европейского парламента Роберта Метсола.

"Будущее Украины и Молдовы – в ЕС. Европейский парламент будет продолжать тесно сотрудничать с обеими странами на пути к вступлению", – написала она в X (Twitter).

I welcome this important step.



Ukraine’s and Moldova’s future is in the EU.@Europarl_EN will keep working closely with both countries towards accession.



🇪🇺 🇺🇦 🇲🇩 https://t.co/iZrBR2OPxP – Roberta Metsola (@EP_President) June 14, 2024

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение "огромным шагом вперед на пути" Украины и Молдовы в ЕС.

"Европейская комиссия будет стоять рядом с вами на каждом шагу этого пути", – добавила она.

Congratulations to Ukraine and Moldova.



This is a huge step forward in your journey towards the EU.



The @EU_Commission will stand by your side every step of the way. https://t.co/RzB1XwX1da – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2024

Напомним, накануне постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.

Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств".

Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.

Читайте также: Успеть до Орбана: когда и как Украина планирует начать переговоры о своем вступлении в ЕС.