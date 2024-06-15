Руководство ЕС поздравляет Украину и Молдову с очередным шагом на пути к вступлению
Руководители ключевых институтов Европейского Союза приветствовали решение об одобрении переговорных рамок для Украины и Молдовы и пообещали поддержку этим странам на пути к вступлению в ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал принципиальную договоренность относительно переговорных рамок для переговоров о вступлении Украины и Молдовы.
"С нетерпением жду первые межправительственные конференции с обеими странами. Мы выполняем свои обещания и будем поддерживать вас на пути к членству", – заверил он.
I welcome the in principle agreement on the negotiating frameworks for accession negotiations for Ukraine and Moldova.– Charles Michel (@CharlesMichel) June 14, 2024
Look forward to the first intergovernmental conferences with both.
We keep our promises and we will support you along the way to membership. https://t.co/rVwUIO1ILT
К поздравлениям присоединилась и президент Европейского парламента Роберта Метсола.
"Будущее Украины и Молдовы – в ЕС. Европейский парламент будет продолжать тесно сотрудничать с обеими странами на пути к вступлению", – написала она в X (Twitter).
I welcome this important step.– Roberta Metsola (@EP_President) June 14, 2024
Ukraine’s and Moldova’s future is in the EU.@Europarl_EN will keep working closely with both countries towards accession.
🇪🇺 🇺🇦 🇲🇩 https://t.co/iZrBR2OPxP
А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала решение "огромным шагом вперед на пути" Украины и Молдовы в ЕС.
"Европейская комиссия будет стоять рядом с вами на каждом шагу этого пути", – добавила она.
Congratulations to Ukraine and Moldova.– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2024
This is a huge step forward in your journey towards the EU.
The @EU_Commission will stand by your side every step of the way. https://t.co/RzB1XwX1da
Напомним, накануне постоянные представители государств-членов ЕС принципиально одобрили переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины, а также Молдовы.
Решение послов ЕС означает, что 25 июня, как и планировалось, состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.
Венгрия на уровне постоянных представителей блокировала принятие решения, говоря о "недостаточном прогрессе, сделанном Украиной в отношении национальных меньшинств".
Но после заверений, что ее требования будут присутствовать в переговорных рамках, она сняла вето.
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