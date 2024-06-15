Зеленський прибув на Саміт миру, зустрівся з президенткою Швейцарії
Новини — Субота, 15 червня 2024, 14:17 —
Президент Володимир Зеленський перед початком Глобального саміту миру у Швейцарії провів переговори з головою швейцарської Федеральної ради Віолою Амгерд.
Про це, як пише "Європейська правда", Амгерд повідомила в X (Twitter).
Лідери України та Швейцарії не повідомили про деталі двосторонніх переговорів.
"100 делегацій з усіх регіонів світу збираються з метою ініціювати мирний процес та розробити подальші кроки", – додала голова Федеральної ради Швейцарії.
Prior to the start of the Summit on Peace in Ukraine, I held bilateral talks with @ZelenskyyUa. 100 delegations from all regions of the world are gathering with the aim of initiating a peace process and developing further steps. #UAPeaceSummit #PathToPeace pic.twitter.com/wXimWxazse– Viola Amherd (@Violapamherd) June 15, 2024
Низка учасників Глобального саміту миру – серед них і Зеленський – вже прибули в готель у курортному місті Бюргеншток, де в другій половині дня в суботу відбудеться пленарна сесія за участю всіх представників.
Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.
Водночас, за даними ЗМІ, текст декларації ще узгоджується.
Читайте також: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.