Зеленський прибув на Саміт миру, зустрівся з президенткою Швейцарії

Президент Володимир Зеленський перед початком Глобального саміту миру у Швейцарії провів переговори з головою швейцарської Федеральної ради Віолою Амгерд.

Про це, як пише "Європейська правда", Амгерд повідомила в X (Twitter).

Лідери України та Швейцарії не повідомили про деталі двосторонніх переговорів.

"100 делегацій з усіх регіонів світу збираються з метою ініціювати мирний процес та розробити подальші кроки", – додала голова Федеральної ради Швейцарії.

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Prior to the start of the Summit on Peace in Ukraine, I held bilateral talks with @ZelenskyyUa. 100 delegations from all regions of the world are gathering with the aim of initiating a peace process and developing further steps. #UAPeaceSummit #PathToPeace pic.twitter.com/wXimWxazse – Viola Amherd (@Violapamherd) June 15, 2024

Низка учасників Глобального саміту миру – серед них і Зеленський – вже прибули в готель у курортному місті Бюргеншток, де в другій половині дня в суботу відбудеться пленарна сесія за участю всіх представників.

Як повідомлялось, напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Водночас, за даними ЗМІ, текст декларації ще узгоджується.

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