Зеленський прибув на Саміт миру, зустрівся з президенткою Швейцарії

Президент Володимир Зеленський перед початком Глобального саміту миру у Швейцарії провів переговори з головою швейцарської Федеральної ради Віолою Амгерд.

Про це, як пише "Європейська правда", Амгерд повідомила в X (Twitter).

Лідери України та Швейцарії не повідомили про деталі двосторонніх переговорів.

"100 делегацій з усіх регіонів світу збираються з метою ініціювати мирний процес та розробити подальші кроки", – додала голова Федеральної ради Швейцарії.

Prior to the start of the Summit on Peace in Ukraine, I held bilateral talks with @ZelenskyyUa. 100 delegations from all regions of the world are gathering with the aim of initiating a peace process and developing further steps. #UAPeaceSummit #PathToPeace pic.twitter.com/wXimWxazse