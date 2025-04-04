Польща планує інформкампанію у 7 країнах, щоб зупиняти нелегальних мігрантів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що уряд готує інформаційну кампанію у семи країнах, звідки найчастіше походять шукачі притулку, що їдуть до Білорусі і звідти намагаються перетнути польський кордон.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", таку заяву він зробив у своєму X.

Туск повідомив про підготовку інформаційної кампанії, спрямованої на сім країн світу, громадяни яких становлять найбільшу частку серед мігрантів, що намагаються перетнути східний кордон Польщі.

"Наш меседж буде простий: польський кордон міцний. Не довіряйте Лукашенку, не довіряйте Путіну. Вони брешуть вам, розповідаючи, що це шлях у Європу", – сказав прем’єр.

В рамках кампанії планують показувати, що польський кордон добре охороняється поліцією, військовими і прикордонниками, на додачу до цифрових заходів спостереження по всій його протяжності, та включити кадри, як ловлять мігрантів, котрі намагались нелегально перейти кордон.

Нагадаємо, штучна міграційна криза на східному кордоні Польщі та балтійських держав виникла з літа 2021 року за сприяння білоруської влади – після жорсткої реакції цих країн на репресії у Білорусі та інцидент з примусовою посадкою у Мінську авіарейсу задля арешту опозиційного блогера Романа Протасевича.

Після того охорону кордонів посилили, зокрема Польща спорудила 5-метровий паркан на кордоні з Білоруссю протяжністю понад 180 км. Потік мігрантів врешті знизився, але проблема не зникає остаточно та час від часу загострюється.

З літа 2024 року на окремих ділянках кордону, зокрема біля міст Білосток і Гайнувка, де найчастіше бувають спроби нелегального перетину кордону, створили спеціальну буферну зону шириною від кількасот метрів до кількох кілометрів від лінії кордону, заходити у яку заборонено.

У березні 2025 року уряд Польщі знову оголосив про посилення охорони кордону з Білоруссю через зростання міграційного тиску.