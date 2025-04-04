У Чехії скептично ставляться до підходу РФ до переговорів щодо припинення вогню

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський скептично ставиться до російського підходу до переговорів про припинення вогню.

Про це він сказав наприкінці дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, його слова цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Ліпавський заявив, що Росія не спромоглася виконати навіть найелементарніші і найпростіші речі, наприклад, щодо припинення вогню по енергетичних об'єктах.

Він сказав, що критика з боку деяких європейських країн не повинна дивувати, оскільки вона більш-менш відображає і чеську точку зору.

"Я кажу, що добре, давайте подивимося, куди приведуть ці переговори, але моя впевненість у підході російської сторони дійсно дуже, дуже стримана", – зазначив очільник чеського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, цього ж дня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни.

Він сказав, що наразі США дивляться на Росію, і додав, що якщо у них буде "тактика очікування та затягування", то США не будуть зацікавлені в цьому, а Трамп не проводитиме нескінченно переговорів.

Як повідомлялося, високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.

Своєю чергою Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що він "розлютився" після того, як Путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, і припустив, що США можуть запровадити додаткові тарифи в розмірі 25-50% для покупців російської нафти.

3 квітня спецпосланець глави Кремля Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв підтвердив, що перебуває у Вашингтоні для зустрічей з представниками адміністрації США для "відновлення діалогу".