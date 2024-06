Зеленский прибыл на Саммит мира, встретился с президентом Швейцарии

Президент Владимир Зеленский перед началом Глобального саммита мира в Швейцарии провел переговоры с председателем швейцарского Федерального совета Виолой Амгерд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Амгерд сообщила в X (Twitter).

Лидеры Украины и Швейцарии не сообщили о деталях двусторонних переговоров.

"100 делегаций из всех регионов мира собираются с целью инициировать мирный процесс и разработать дальнейшие шаги", – добавила председатель Федерального совета Швейцарии.

