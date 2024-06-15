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Зеленский прибыл на Саммит мира, встретился с президентом Швейцарии

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Новости — Суббота, 15 июня 2024, 14:17 — Олег Павлюк

Президент Владимир Зеленский перед началом Глобального саммита мира в Швейцарии провел переговоры с председателем швейцарского Федерального совета Виолой Амгерд.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Амгерд сообщила в X (Twitter).

Лидеры Украины и Швейцарии не сообщили о деталях двусторонних переговоров.

"100 делегаций из всех регионов мира собираются с целью инициировать мирный процесс и разработать дальнейшие шаги", – добавила председатель Федерального совета Швейцарии.

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Ряд участников Глобального саммита мира – среди них и Зеленский – уже прибыли в отель в курортном городе Бюргеншток, где во второй половине дня в субботу состоится пленарная сессия с участием всех представителей.

Как сообщалось, накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

В то же время, по данным СМИ, текст декларации еще согласовывается.

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Зеленский Мирные инициативы Швейцария
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