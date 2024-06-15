Туреччина шкодує, що на Саміт миру не запросили Росію

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що участь Росії в Глобальному саміті миру зробила б захід "більш орієнтованим на результат".

Про це він сказав у своєму виступі на пленарному засіданні саміту 15 червня, повідомляє "Європейська правда".

Фідан вказав, що учасники саміту у Швейцарії знають про "формулу миру" України, й згадав про ультиматум громадянина Росії Путіна для "мирних переговорів".

"Незалежно від запропонованих змісту й умов, це важливі кроки й проблиск надії, з якого можна почати. Проте кожна сторона вважає дії іншої продовженням ширшого військового зусилля", – констатував він.

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Очільник турецького МЗС додав, що в разі присутності Росії "цей саміт міг би бути більш орієнтованим на результат".

"Ми вважаємо, що є все більша потреба в комплексній та інклюзивній стратегії, яка застосовує дипломатію та переговори для забезпечення виконання вже вжити заходів", – сказав Фідан, навівши як приклад укладену за посередництва Туреччини угоду про "зерновий коридор".

Як відомо, Росія не бере участі у конференції у Швейцарії, називаючи захід упередженим, а країну, яка його прийматиме, – "відверто ворожою".

Але в ОП раніше підтвердили, що Україна готова до запрошення на другий саміт миру представника Росії, якому представлять погоджений більшістю держав світу "спільний план".

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