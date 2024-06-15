Турция сожалеет, что на Саммит мира не пригласили Россию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что участие России в Глобальном саммите мира сделало бы мероприятие "более ориентированным на результат".

Об этом он сказал в своем выступлении на пленарном заседании саммита 15 июня, сообщает "Европейская правда".

Фидан указал, что участники саммита в Швейцарии знают о "формуле мира" Украины, и вспомнил об ультиматуме гражданина России Путина для "мирных переговоров".

"Независимо от предложенных содержания и условий, это важные шаги и проблеск надежды, с которого можно начать. Однако каждая сторона считает действия другой продолжением более широкого военного усилия", – констатировал он.

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Глава турецкого МИД добавил, что в случае присутствия России "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат".

"Мы считаем, что есть все большая потребность в комплексной и инклюзивной стратегии, которая применяет дипломатию и переговоры для обеспечения выполнения уже принятых мер", – сказал Фидан, приведя в пример заключенное при посредничестве Турции соглашение о "зерновом коридоре".

Как известно, Россия не участвует в конференции в Швейцарии, называя мероприятие предвзятым, а страну, которая его будет принимать, – "откровенно враждебной".

Но в ОП ранее подтвердили, что Украина готова к приглашению на второй саммит мира представителя России, которому представят согласованный большинством государств мира "общий план".

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